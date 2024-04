Lula inaugura estação de água bruta no Agreste de Pernambuco Atualmente, seis cidades são atendidas; com a medida, o abastecimento será expandido de 190 mil para 615 mil pessoas

Lula inaugura estação de água bruta no Pernambuco (Ricardo Stuckert/PR - 03.04.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (4) da inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Ipojuca e do trecho Belo Jardim - Caruaru da Adutora do Agreste de Pernambuco, no município de Arcoverde. Atualmente, seis cidades são atendidas. Com o lançamento da planta, passarão a ser nove. Assim, o abastecimento regular será expandido de 190 mil para 615 mil pessoas.

De acordo com o Palácio do Planalto, o projeto é considerado o maior sistema integrado de adutoras de abastecimento humano do Brasil e um dos maiores do mundo. "Quando todo o sistema estiver finalizado, serão 1.500 km de adutoras que levarão 4 mil litros por segundo de água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento da região agreste de Pernambuco", diz o comunicado.

A estação elevatória inaugurada é essencial, diz o governo, para a finalização da primeira etapa do projeto, que vai garantir, até 2026, que 23 municípios e 1,3 milhão de pessoas sejam beneficiadas. Com isso, serão atendidos os municípios de Arcoverde, Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Belo Jardim, Tacaimbó, São Bento do Una, São Caetano, Caruaru, Bezerros, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Brejo da Madre de Deus, Pedra, Venturosa, Buíque, Tupanatinga, Itaíba, Águas Belas, Iati, Cachoeirinha e Lajedo.

Como funciona?

O sistema, complexo e ambicioso, é composto por unidades de captação, adutoras de água bruta, estação elevatória de água bruta, reservatório de água bruta, estação de tratamento, adutoras de água tratada e estações elevatórias de água tratada. O governo federal investiu cerca de R$ 1,2 bilhão no projeto, enquanto o estado, R$ 200 milhões.

A primeira etapa do projeto compreende 790 km de tubulações, além de três obras complementares de captação e interligações para fornecimento antecipado de água ao sistema. Atualmente, o empreendimento apresenta 79,40% de execução física. A segunda etapa ainda está em fase de contratação. Quando for concluída, o sistema adutor pernambucano vai beneficiar um total de 2 milhões de habitantes em 68 municípios.