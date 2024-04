Lula inaugura faculdade no Rio de Janeiro para alunos campeões de olimpíadas de matemática Estudantes receberão apoio financeiro e terão direito a moradia; campus está localizado no hub tecnológico Porto Maravalley

Lula: 'Já está comprado os apartamentos, mobiliado' Lula: 'Já está comprado os apartamentos, mobiliado' (Ricardo Stuckert/PR - 11.03.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira (2) da cerimônia de inauguração de uma unidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria entre o governo federal e a prefeitura. Na ocasião, vai ocorrer a aula inaugural da primeira turma do curso de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação.

A graduação vai contar com investimentos federais de R$ 18,7 milhões no primeiro ano. Na tentativa de atrair alunos de todo o país, o instituto vai oferecer alojamento estudantil para os maiores de 18 anos e apoio financeiro.

Com quatro anos de duração, o bacharelado em matemática da tecnologia e inovação começa com um ciclo básico de um ano e meio. Em seguida, os alunos escolhem entre quatro ênfases: matemática, ciência da computação, ciência de dados e física.

De acordo com o IMPA, a faculdade pretende capacitar os estudantes com uma formação teórica e prática sólida em matemática da tecnologia e inovação para ter sucesso no mercado de trabalho.

"Localizado estrategicamente no Porto Maravalley, hub de inovação da cidade, e instalado em uma sede completamente reformada pela prefeitura do Rio, os alunos estudarão em um ambiente cercado de startups e empresas de tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias", diz o instituto.

Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro Faculdade de Matemática no Rio de Janeiro (Reprodução/IMPA)

O processo seletivo dos alunos considerou o desempenho em cinco olimpíadas do conhecimento, como a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e a nota de matemática do Enem, além de entrevistas virtuais. O IMPA Tech destina vagas à ampla concorrência e prevê reserva para candidatos de diferentes grupos de cotas.

Lula falou sobre o assunto recentemente. "Essa faculdade de matemática é um prêmio para os alunos que forem campeões das Olimpíadas de Matemática, aqueles que ganharem medalha de ouro. A gente está fazendo essa faculdade, em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a gente vai começar com 100 alunos. No ano seguinte, mais 100. No ano seguinte, mais 100. E no ano seguinte, mais 100. Serão 400 alunos que vão estudar nessa faculdade de matemática", disse.

"Vai ter apartamento para morar, vai ter moradia. Já está comprado os apartamentos, já está mobiliado. Os primeiros 100 [alunos] que chegarem, já vão viver no centro do Rio de Janeiro", afirmou.

Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não quer que as pessoas que têm extraordinária genialidade em determinadas coisas saiam do Brasil para ir trabalhar lá fora, estudar lá fora. A gente quer que vocês fiquem no Brasil, estudem no Brasil e sejam gênios no Brasil para ajudar esse país a se transformar em uma grande nação. (Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República)

Obras de dragagem da Baía de Guanabara

No Rio de Janeiro, Lula vai participar também no anúncio de início das obras de dragagem da Baía de Guanabara para o Porto de Niterói. A medida tem o objetivo de ampliar o acesso da infraestrutura aquaviária e vai revitalizar todo segmento. A expectativa é de geração de 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

O desassoreamento do trecho da Baía de Guanabara será feito entre a Ilha da Conceição e a Ponte Rio-Niterói e aumentará de 7m para 11m a sua profundidade (calado), o que permitirá o aumento da função operacional dos estaleiros, o estímulo a novas construções de embarcações e a movimentação do setor de reparos e offshore, segundo a Prefeitura de Niterói.