Brasília |Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília

Lula lança programa de reforma agrária, com terras para 295 mil famílias até 2026 Decreto permite que estados usem imóveis para pagar dívidas com a União

Decreto assinado por Lula cria o programa Terra da Gente (Reprodução/Record)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (15) um decreto que acelera e amplia o alcance da reforma agrária no Brasil, com criação de nove assentamentos. O documento permite que os estados usem imóveis para abater dívidas com a União, que destinará os locais para reforma agrária. Para este ano, o governo federal pretende gastar R$ 520 milhões para a compra de imóveis, para 73 mil famílias. A expectativa é contemplar 295 mil famílias até 2026.

Os novos assentamentos serão em seis estados — Acre, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins —, com capacidade para atender 724 famílias, num total de 64.750 hectares, tamanho equiparável a cerca de 11% do Distrito Federal, a menor unidade da Federação.

O evento no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Wellington Dias (Assistência Social), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão e Inovação). O presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), César Aldrighi, também participou da cerimônia.

O decreto assinado por Lula cria o programa Terra da Gente, que prevê, entre as formas de aquisição e destinação das terras, locais passíveis de adjudicação (transferência para o credor) por dívidas com a União, imóveis improdutivos, imóveis de bancos e empresas públicas, áreas de ilícitos, terras públicas federais, terras doadas e imóveis estaduais.

Segundo o governo federal, as 295 mil famílias beneficiadas pela iniciativa incluem 74 mil que serão assentadas e 221 mil que vão receber a regularização dos lotes que já ocupam. Outras 7 mil famílias devem acessar as terras por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

A intenção do Executivo é aumentar em 877% a quantidade de famílias assentadas, na comparação com o intervalo de 2017 a 2022.