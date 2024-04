Marinho reforça que governo pretende isentar quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda Em rede nacional, ministro do Trabalho e Emprego falou em celebração ao 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalho

Luiz Marinho discursou em rede nacional (Marcelo Camargo/Agência Brasil — Arquivo)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, discursou nesta terça-feira (30) em rede nacional de rádio e televisão sobre o Dia Internacional do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira, 1º de maio. Ele reforçou a promessa de isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil até 2026, último ano do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e abordou números resultados positivos do governo relacionados à pasta.

“Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros três meses desse ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que o mesmo período do ano passado. Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil novos empregos com carteira assinada”, comemorou. Marinho falou também sobre a alta no rendimento médio do trabalhador, que passou dos 11%, “um recorde histórico”.

Motoristas de aplicativo

O ministro abordou ainda o projeto de lei encaminhado ao Congresso “com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia”.

Inteligência artificial

“Não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor. E que merecem a parte justa da riqueza que produzem. Um grande abraço, e um feliz 1º de maio!”, concluiu Marinho.

Íntegra

Assista ao pronunciamento: