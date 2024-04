Criação de empregos formais cresce pelo 2º mês seguido e tem maior nível para março desde 2010 Número de empregos com carteira assinada do mês de março foi de 244.315; Saldo positivo foi registrado em 25 das 27 unidades federativas

O saldo de empregos com carteira assinada do mês de março foi de 244.315. Foram 2.262.420 admissões e 2.018.105 desligamentos. No total, quatro dos cindo grandes segmentos econômicos tiveram saldo positivo. A marca é a melhor desde março de 2010, quando o país registrou 266.415 vagas. Em marco deste ano, saldo positivo foi registrado em 25 das 27 unidades federativas. A marca anterior, registrada em janeiro deste ano foi de 180.395 vagas de trabalho com carteira assinada. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O setor de serviços teve o melhor resultado, com 148.722 novas vagas, seguido pelo comércio, com 37.493 vagas, indústria com 35.886, e construção com 28.666. Já a agropecuária teve menos 6.457 oportunidades de trabalho.

No acumulado de 2024 o saldo foi de 719.033 postos de trabalho. Já no acumulado dos últimos 12 meses o saldo é de 1.647.505. A marca representa 182.164 a mais do que o saldo do ano de 2023. O maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, com saldo de 419.286 postos formais de trabalho (58,3%).

As Unidades da Federação com maior saldo no acumulado de 2024 são São Paulo, com 213.503, Minas Gerais, com 88.359, e Paraná, com 69.618. Já as unidades com menor desempenho são Alagoas, com 11.978, Maranhão, com -854, e Paraíba, com 505.

O IBGE também divulgou dados sobre emprego nesta terça-feira. De acordo com o instituto, a taxa de informalidade ficou em 38,9% da população ocupada, com 38,9 milhões de trabalhadores informais. A marca representa queda em comparação com os 39,1% do trimestre anterior e 39 % no mesmo trimestre do ano passado. O número de brasileiros que trabalham por conta própria foi de 25,4 milhões. O número é 209 mil a menos (-0,8%) que o trimestre anterior. Já em relação a 2023, o resultado é de 208 mil pessoas a mais trabalhando por conta própria (+0,8%).

Salários

O salário médio real de admissão em março foi de R$ 2.081,50, com uma estabilidade (-R$5,25) em comparação com o valor de fevereiro que foi de R$ 2.086,75. Já em comparação com março de 2023, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o ganho real foi de R$ 54,17 (+2,7%).