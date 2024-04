Metrô não vai funcionar neste domingo no DF para manutenção Serviços serão realizados próximo à estação do Guará; Semob não se posicionou sobre aumento de frota de ônibus no dia

O Metrô do Distrito Federal não vai funcionar neste domingo (24) para passar por manutenção nas proximidades da estação Guará. Segundo a Companhia do Metropolitano, a suspensão dos serviços foi adotada porque as ações demanda muito tempo. A informação do Metrô é que serão trocados dormentes na estaçãoe será necessária uma ação mais demorada para a conclusão dos serviços.

O R7 procurou a Secretaria de Transporte e Mobilidade para verificar se haverá aumento da frota de ônibus para atender a demanda da população no fim de semana, mas a pasta não se posicionou até a publicação desta reportagem.

Atualmente, o Metrô do DF conta com uma frota de 32 trens e atende uma média de 160 mil passageiros por dia, com 27 estações ao todo.