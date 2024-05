Ministério da Agricultura estuda nova linha de crédito para cooperativas com BNDES Modalidade de financiamento foi debatida em reunião, entre o ministro Carlos Fávaro e o presidente do banco, Aloizio Mercadante

Modalidade de financiamento foi debatida em reunião

O Ministério da Agricultura está estudando a implementação de uma linha de crédito específica para cooperativas do agronegócio em parceria com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Essa modalidade de financiamento foi discutida durante uma reunião realizada na última terça-feira (30), que contou com a participação do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, membros da diretoria do banco e representantes de cooperativas, conforme comunicado da pasta.

Segundo o ministério, o objetivo dessa iniciativa é ampliar o apoio oferecido pelo Governo Federal para melhorar as condições do setor agropecuário e incentivar os investimentos das cooperativas na agroindústria. A proposta é desenvolver uma linha de crédito mais atrativa para investimentos a longo prazo, com um período adequado para amortização do valor.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reiterou o compromisso do banco com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Ele destacou que o BNDES já aprovou mais de R$ 45 bilhões em operações para o setor agropecuário entre janeiro de 2023 e março de 2024, em todas as regiões do Brasil. Além disso, ressaltou a disponibilidade de uma linha de crédito dolarizada pelo BNDES, destinada a empresas que possuem receitas ou contratos em dólar, totalizando cerca de R$ 8 bilhões disponibilizados, com uma taxa de juros de 7,59% ao ano.

“É essencial para o país fortalecer o cooperativismo. Hoje, existem 1.000 cidades que não possuem mais agências bancárias, apenas cooperativas, beneficiando cerca de 20,5 milhões de pessoas e movimentando quase R$ 650 bilhões em faturamento. No setor agropecuário, as cooperativas representam 24% desse movimento no Brasil, e nosso objetivo é fortalecer ainda mais esse segmento”, destacou o presidente do BNDES.

No domingo passado (28), durante a abertura da Agrishow, foi anunciada uma nova linha de crédito pelo BNDES, criada para ampliar o apoio ao setor agropecuário. Com essa iniciativa, o crédito próprio do BNDES para o agronegócio brasileiro pode chegar a R$ 10 bilhões em 2024. “Essa é uma resposta para apoiar os agricultores brasileiros que enfrentaram dificuldades durante a safra, seja por questões de preço ou condições climáticas”, afirmou Mercadante.