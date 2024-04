Saúde |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Mortes por dengue no Brasil aumentam pelo quarto fim de semana seguido País acumula 3,7 milhões de casos prováveis e 1.657 óbitos confirmados desde o começo do ano

Entre a última sexta-feira (19) e esta segunda-feira (22), o Brasil registrou 56 mortes e 223 mil casos prováveis de dengue . Esse é o quarto fim de semana seguido com aumento nos óbitos , sendo que nos anteriores esse número foi de 41, 38 e 26. Desde o começo do ano, o país acumula 3,7 milhões de casos prováveis e 1.657 mortes confirmadas pela doença, com outras 2.205 em investigação.

A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse que, no “pior dos cenários” , os casos de dengue do país devem chegar a 4,2 milhões.

O Brasil já bateu os recordes de números de casos prováveis e de mortes registrados pela doença na série histórica. O número mais alto de mortes era de 2023, com 1.179 registros. Já o ano com o maior número de casos era 2015, com 1.688.688.

São Paulo é a unidade da federação com mais óbitos registrados em 2024, com 352, seguido por Minas Gerais (282), Distrito Federal (277), Paraná (183) e Goiás (122). Somadas, as cinco UFs acumulam 73% do total de óbitos.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior taxa de incidência de casos prováveis, com 8.198,7 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Goiás aparecem em seguida, somando 44% do número absoluto de casos.

A faixa etária que mais registra casos de dengue é de 20 a 29 anos, com mais de 697 mil casos, o que representa quase um em cada cinco casos. Na separação por gênero, as mulheres são a maioria a contrair a doença (55,2%)