‘Não me incomoda’, diz Lula sobre queda na avaliação do governo No mês passado, a rejeição ao governo do presidente chegou ao maior patamar da série histórica e alcançou 46%

Para Lula, não há preocupação 'neste instante' (Foto: Ricardo Stuckert / PR/Ricardo Stuckert/Presidência da República - 23.4.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (23) que “não se incomoda” com avaliações negativas sobre o desempenho do governo, porque sabe o que o Executivo “está fazendo”. A fala ocorreu em café da manhã com a imprensa, no Palácio do Planalto. No mês passado, a rejeição ao governo do presidente chegou ao maior patamar da série histórica e alcançou 46%, segundo a Quaest/Genial.

“Tenho clareza de todas as coisas que prometi e todas as coisas que disse que ia fazer e que vou fazer, certamente. Quando então sai uma pesquisa no primeiro ano de mandato, é normal que a expectativa que não foi atendida gere mau-humor na sociedade. Antes de ser presidente, fui eleitor, sei como funciona. Neste instante, não há preocupação”, afirmou o presidente.

“A mim não me incomoda, porque o que estamos fazendo, o que estamos plantando. Se a gente colocou a semente certa, sabe o que vai colher. Sei que estamos plantando desenvolvimento, geração de emprego, melhoria das condições salariais, do salário mínimo e tudo isso está acontecendo. Pensa que eu esqueci da cervejinha e da picanha? Não esqueci, falo até hoje. O preço da carne já abaixou e, muito, e tem que abaixar muito mais. Ou abaixa o preço da comida, ou aumenta o salário do povo”, completou Lula.

Popularidade

Em abril, a Genial/Quaest mostrou que o presidente Lula tem conseguido aumentar a aprovação do governo em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, estados onde o atual chefe do Executivo recebeu menos votos nas eleições de 2022. Os índices de desaprovação variam entre 47% a 54%, e representaram um aumento em comparação ao número de votos do último pleito

Pela Quaest/Genial divulgada em março, a desaprovação da gestão do petista é de 62% entre os evangélicos. O último levantamento feito pelas consultorias, em dezembro do ano passado, mostrou que 43% da população reprovava o trabalho de Lula.

A aprovação ao presidente é de 51% na pesquisa divulgada neste mês, menor percentual desde o início da gestão. O levantamento foi feito entre 25 e 27 de fevereiro.