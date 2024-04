No Rio de Janeiro, Lula e Macron lançam submarino de propulsão diesel-elétrica ao mar Tonelero, como é chamado, faz parte do programa de desenvolvimento entre Brasil e França; Janja é madrinha do barco

Lula e Macron lançam submarino ao mar (Ricardo Stuckert/PR - 27.03.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês, Emmanuel Macron, participaram nesta quarta-feira (27) do lançamento ao mar do Tonelero, um submarino convencional de propulsão diesel-elétrica, na Base Naval de Itaguaí (RJ). O equipamento foi construído por meio do Prosub (Programa de Submarinos), em uma parceria que o Brasil e a França firmaram em 2008, e tem previsão de entrar em operação no próximo ano.

O submarino tem 71 metros de comprimento e possui deslocamento submerso de 1.870 toneladas. Depois de colocado na água, ele será submetido a teste para avaliar as condições de estabilidade no mar e os sistemas de navegação e combate. O procedimento de submersão é rápido e leva cerca de 30 minutos. O submarino pode ficar em operação por até 70 dias e foi construído para superar a profundidade de 250 metros. O gesto de batismo foi feito pela primeira-dama, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja.

Nessa parte da visita de Macron ao Brasil, os líderes vão discutir o futuro do programa dos produtos aquáticos de defesa territorial. O presidente francês desembarcou no Brasil nesta terça (26) e cumpriu agendas em Belém (PA), acompanhado de Lula. Macron segue para São Paulo na tarde desta quarta (27) e chega a Brasília nesta quinta (28), último dia no Brasil.

Parceria

Lula e Macron devem discutir o futuro do Prosub. O decreto que estabeleceu o programa prevê que o apoio francês ao Brasil será restrito à concepção e à construção "da parte não-nuclear" do submarino. Apesar disso, os dois países cogitam renegociar esse trecho.

Os presidentes devem conversar sobre uma possível cooperação da França na oferta de combustível do primeiro submarino brasileiro convencionalmente armado com propulsão nuclear. O equipamento é desenvolvido pela Marinha brasileira e vai receber o nome de Álvaro Alberto, em homenagem ao patrono da ciência, tecnologia e inovação da Marinha. A previsão de entrega é até 2033.

A Marinha também lançou dois submarinos feitos pelo Prosub: o Riachuelo e o Humaitá. Estão previstas a entrega de mais um submarino convencional, o Angostura, e a fabricação do Álvaro Alberto. De acordo com a Marinha, isso "representará uma elevação sem precedentes" no patamar tecnológico da defesa nacional.