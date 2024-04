Pacheco recebe governadores para debater projeto de renegociação das dívidas estaduais

Alto contraste

Encontro está marcado para 14h (Roque de Sá/Agência Senado - Arquivo)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se reunir com governadores das regiões Sul e Sudeste nesta terça-feira (26) para discutir um projeto de lei que aborda a renegociação das dívidas dos estados. O encontro está marcado para as 14h na residência oficial da Casa, em Brasília, atendendo a uma solicitação do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD).

A reunião ocorre após o encontro com o ministro Fernando Haddad durante a manhã. Na oportunidade, o governo federal apresentou uma proposta para permitir que os estados endividados com a União renegociem seus débitos.

A ideia do governo é atrelar a amortização dos juros das dívidas com investimentos na educação nos estados, por meio do programa "Juros por Educação".

Essa medida atende às demandas de estados em dificuldades financeiras, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que juntos correspondem a 90% do total do estoque da dívida com o governo federal, estimado em R$ 660 bilhões.