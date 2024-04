Brasília |Do R7, em Brasília

PCDF cumpre 52 mandados contra grupo especializado em furto de celulares em shows Investigação identificou pelo menos 32 pessoas que faziam parte do grupo; mandados foram cumpridos no DF, em Goiás e em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Celulares eram roubados em eventos e shows (PCDF//PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 52 mandados de busca e apreensão contra um grupo especializado em furto de celulares. Ao todo, 300 policiais fizeram parte da operação que identificou 32 pessoas envolvidas no esquema criminosa. Os envolvidos são investigados por furto, furto mediante fraude, roubo, estelionato e receptação de aparelhos celulares.

Os mandados foram cumpridos em Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Águas Lindas de Goiás (GO), Alexânia (GO) e São José do Rio Preto (SP).

A investigação começou em abril do ano passado, quando cinco pessoas foram presas em outra operação da polícia furtando celulares em um show. Segundo a polícia, o grupo se organizava em seis núcleos: o dos organizadores dos crimes, dos responsáveis pelos frutos, responsáveis pela guarda dos celulares, pelo desbloqueio dos telefones, além do grupo que receptava os aparelhos e do responsável pela logística financeira da organização.

Somadas, as penas de todos os crimes podem chegar a 47 anos de prisão.