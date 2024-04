Criança morre atropelada ao soltar a mão do pai e correr para pista no Distrito Federal

Alto contraste

Atropelamento aconteceu no começo da manhã de domingo (CBMDF//CBMDF/Divulgação)

Uma criança de 5 anos morreu neste domingo (21) após soltar a mão do pai e correr para a pista em uma via da QNM 24, em Ceilândia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o menino foi atendido com parada cardiorrespiratória, no entanto, após cerca de quarenta minutos de reanimação cardiopulmonar, ela não resistiu e teve a morte declarada no local.

A outra vítima do acidente foi o pai da criança, de 36 anos, atendido em estado grave, com lesões na região do tórax e levado ao Hospital de Base. O caso agora é investigado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). As informações apontam que o motorista do veículo permaneceu no local à espera da chegada do socorro.

Também no domingo, um homem de 29 anos caiu de uma moto na QNN 11, na região de Ceilândia, próximo a um supermercado atacadista. O homem foi atendido em parada cardiorrespiratória e passou por reanimação cardiopulmonar.

Depois de aproximadamente 30 minutos do procedimento, os batimentos cardíacos da vítima foram restabelecidos e ele foi levado com urgência para o Hospital Regional de Ceilândia para atendimento médico.