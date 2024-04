Brasília |Rafaela Soares e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília

PF cumpre 18 mandados de busca na 26ª fase da Operação Lesa Pátria Agentes cumprem as decisões judiciais em oito estados, como Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo

Operação investiga os atos extremistas do 8/1 (Divulgação/Polícia Federal)

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta terça-feira (16) a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, com o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em oito estados. O objetivo é identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os fatos ocorridos em 8 de Janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas Instituições.

Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Ao todo, os agentes cumprem as decisões nos seguintes estados:

Rio Grande do Norte - 1;

- 1; Santa Catarina - 1;

- 1; Pará - 4;

- 4; São Paulo - 1;

- 1; Minas Gerais - 3;

- 3; Espírito Santo - 4;

- 4; Tocantins - 1; e

- 1; e Mato Grosso do Sul - 3.

As investigações continuam em curso, e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas.

O publicitário Rafael Moreno, que conta com mais de 105 mil seguidores nas redes sociais, afirmou ter sido um dos alvos e publicou uma foto com um suposto mandado de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados oficialmente.