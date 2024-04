À PF, general da reserva defendeu prisão de Moraes para a 'volta da harmonia dos Poderes'

Alto contraste

Moraes relata inquérito sobre tentativa de golpe Moraes relata inquérito sobre tentativa de golpe (Marcelo Camargo/Agência Brasil – 30.06.2023)

O general da reserva do Exército Laércio Vergílio disse em depoimento à Polícia Federal que a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do (STF) Supremo Tribunal Federal, seria necessária para "a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os Poderes". A declaração foi registrada nos documentos revelados pelo STF nesta sexta-feira (15).

O militar é investigado por supostamente ter envolvimento em um plano para prender Alexandre de Moraes, o relator das investigações sobre a tentativa de golpe que está em andamento no Supremo.

No depoimento prestado à PF no dia 22 de fevereiro, o general foi perguntado sobre os áudios que mostram conversas dele com Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército, preso em operação sobre fraude em cartões de vacinação.

Em uma das conversas, Vergílio comentou que Moraes deveria ser preso em 18 de dezembro de 2022 pelo comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia, um dos grupamentos do Exército.

No depoimento, o militar confirmou que teve conversas sobre a prisão de Moraes com Ailton Gonçalves, mas disse que "nunca foi comentado sobre qualquer golpe de estado em andamento".

A Polícia Federal então mostrou um áudio em que Laércio defende a realização de uma “operação especial” que seria liderada por Jair Bolsonaro. Nesse ponto, ele disse que a "operação especial" seria com o objetivo de "implementar a GLO [Garantia da Lei e da Ordem] temporariamente" e que "tudo deveria ser realizado dentro da lei e da ordem embasado juridicamente com base na Constituição Federal, principalmente com os argumento apresentados pelo jurista lves Gandra".