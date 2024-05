Polícia Federal apreende 43 kg de cocaína em Aeroporto Internacional de São Paulo Além da maleta com droga, foi identificado um brasileiro com cápsulas de cocaína escondidas na cueca

Alto contraste

A+

A-

Mala foi abandonada no aeroporto em área restrita (PF/Divulgaçã)

A Polícia Federal apreendeu 43 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, neste fim de semana. A bagagem com a droga estava sem identificação e abandonada em área restrita do aeroporto. A polícia abriu inquérito para identificar quem deixou a mala com a droga dentro do aeroporto e o responsável pela substância.

Também no domingo, agentes encontraram cápsulas com cocaína escondidos na cueca de um brasileiro que embarcava para um voo para a França. Após ser preso, o suspeito confessou que havia engolido outras cápsulas semelhantes. Ele foi levado ao hospital para expelir a droga com segurança.

Dados da Polícia Federal apontam que neste ano já foram realizados 68 prisões de passageiros com cocaína. O número supera a quantidade de presos na série histórica de dados da Polícia Federal.

No sábado, outro caso foi impedido pela Polícia, Um morador da República do Congo tentou entrar no Brasil com um passaporte de outra pessoa. Ele foi preso pelo crime de falsa identidade.