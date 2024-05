Lula diz que RS vai receber ajuda federal para recuperar estradas, retomar aulas e reconstruir casas Presidente viajou com comitiva para o estado neste domingo; total de mortos pelas fortes chuvas chegou a 75, de acordo com a Defesa Civil

Lula durante visita a Porto Alegre neste domingo (CanalGOV/Reprodução - 5/5/2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (5) que o Rio Grande do Sul vai receber ajuda federal para recuperar estradas, retomar aulas e reconstruir casas. A declaração ocorreu ao lado do governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), durante visita a Porto Alegre , onde Lula sobrevoou áreas da capital para acompanhar de perto os estragos causados por enchentes na região. O total de mortos pelas fortes chuvas chegou a 75, de acordo com o último boletim da Defesa Civil , divulgado no início da tarde deste domingo. Há ainda 103 pessoas desaparecidas.

“Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. E eu sei que têm muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero te dizer que não fique preocupado, porque o governo federal, através do Ministério dos Transportes, vai ajudar você a recuperar as estradas estaduais”, disse Lula a Leite.

“A educação é uma coisa extremamente importante. É um problema primeira que a gente vai ter como recolocar as crianças para estudar outra vez, como garantir que eles tenham espaço. Então, [o Ministro da Educação] Camilo Santana sabe que, com todo o trabalho que ele tem, fazer com que as crianças voltem a ter aula é uma prioridade tão importante quanto água para beber”, acrescentou.

“Jader Filho [ministro das Cidades] está aqui também sabe para quê? Ele está aqui para saber que nós temos que reconstruir muitas casas. E, na reconstrução das casas, Jader Filho vai encontrar com os prefeitos, porque a gente não pode permitir que as pessoas reconstruam as casas no mesmo local que tinha casa que caiu. É preciso que as prefeituras, o estado e a União localizem terrenos de maior tranquilidade para as pessoas poderem reconstruir o seu ninho”, afirmou o presidente.

Lula viajou acompanhado de uma comitiva formada por autoridades como os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o vice-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

De acordo com Lira, o Legislativo tomará medidas em prol da população que sofre com as enchentes. “Esta semana será de muita negociação, de muito trabalho no Congresso Nacional. E a resposta será dura, firme e efetiva, como foi na pandemia. As casas [legislativas] nunca se fecham, não fecham os olhos para esse momento e estarão ao lado do poder do Executivo, que, no caso, é quem vai ter que demandar todas as iniciativas depois das medidas legislativas. [Vamos] contar com a acessibilidade do ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad, na tratativa destes ações”, afirmou.

Também integraram a equipe os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Nísia Trindade (Saúde), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional).

Possibilidade de mais inundações

Na noite desse sábado (4), a Defesa Civil do estado emitiu um alerta colocando em aviso de inundação parte da cidade de Porto Alegre devido à cheia história do Lago Guaíba, que subiu mais de cinco metros ontem, o maior nível já registrado. O mapa divulgado pelo órgão gaúcho (veja ao lado) considera as áreas com risco de inundação.

Mapa considera áreas com risco de inundação (Defesa Civil do RS/Reprodução)

A Defesa Civil disponibiliza página na internet para a população verificar se está em área de risco e acrescenta que “não espere a água chegar, saia de casa com antecedência e vá para um local seguro. Proteja você e sua família”.

As chuvas também obrigaram 95,7 mil pessoas a abandonarem suas casas, entre 80,5 mil desalojados e 15,1 mil desabrigados. Ao todo, as cheias afetaram 707,1 mil pessoas no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 332 foram afetados pelas tempestades, o que representa 66% do total.

Doações

O governo do estado pede doações. Neste momento, os itens mais necessários são colchões, roupa de cama, roupa de banho, cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas, preferencialmente fechadas para facilitar o transporte. Saiba como doar.