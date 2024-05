Polícia investiga suposto crime de stalking contra a primeira-dama do DF

Alto contraste

A+

A-

Primeira-dama Mayara Noronha denunciou stalking (Renato Araújo/Agência Brasília.)

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga um suposto crime de stalking contra a primeira-dama do DF, Mayara Noronha. O boletim de ocorrência foi registrado no mês de março pela mulher do governador Ibaneis Rocha devido “a constantes ameaças identificadas pela equipe de segurança” realizadas nas redes sociais. Os comentários teriam sido proferidos por Lusimar Augustinho da Silva, uma mulher em situação de rua, que chegou a prestar depoimento e foi liberada em seguida. O R7 tenta contato com a defesa de Lusimar, conhecida por andar na região central de Brasília e gravar diversos vídeos para as redes sociais.

Em 22 de março, em frente ao Palácio do Buriti, ela afirmou que a primeira-dama precisaria ser castigada com rigor por não permitir que ela a seguisse pelas redes sociais. No vídeo, a mulher chegou a dizer que a equipe dela ia castigar Mayara.

Em nota, a Polícia Civil do DF informou que Lusimar foi autuada por “praticar perseguição”. “O crime foi identificado após análise de mensagens em redes sociais. Em razão do caráter de menor potencial ofensivo, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado e encaminhado ao Judiciário. Ressaltamos que questões relacionadas à saúde mental da envolvida são de competência do Poder Judiciário”, disse a corporação.

Como denunciar

Crimes de stalking, assim como outros crimes, podem ser denunciados em diversos canais da Polícia Civil. Veja:

Telefone 197

Telefone 190

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

Delegacia Eletrônica