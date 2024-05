Por causa de inundações, governo federal reconhece calamidade pública no RS Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil publicou portaria na noite desta quinta-feira em edição extra do Diário Oficial da União

Alto contraste

A+

A-

Temporais atingem 154 municípios do RS (Miguel Noronha/Enquadrar/Estadão Conteúdo — 2.5.2024)

O governo federal reconheceu na noite desta quinta-feira (2) o estado de calamidade pública causado pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A condição foi declarada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Barreiros, em portaria publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

A quantidade de mortos por eventos relacionados às chuvas intensas que atingem o estado subiu para 29, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do RS às 18h desta quinta-feira. Segundo o órgão, 60 pessoas seguem desaparecidas devido às inundações. Ao menos 154 municípios já foram afetados pelos temporais e 4.645 pessoas estão em abrigos públicos. No mínimo 10.242 moradores estão desalojados, e 71.306 foram afetados ao todo.

As mortes pelas chuvas foram registradas em Canela (2), Candelária (1), Caxias do Sul (1), Bento Gonçalves (1), Boa Vista do Sul (2), Paverama (2), Pantano Grande (1), Putinga (1), Gramado (4), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (2), Serafina Corrêa (2), Segredo (1), Santa Maria (2), Santa Cruz do Sul (2), São João do Polêsine (1), Silveira Martins (1) e Vera Cruz (1).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Ministério da Defesa empregou já 626 militares, 45 viaturas, 12 embarcações e 5 aeronaves para ajudar as vítimas das chuvas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de mais chuva para os próximos dias.