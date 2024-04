Projeto de lei prevê sinalização em vagas de estacionamento para autistas no DF Medida visa facilitar inclusão social de pessoas com TEA; Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de abril

Tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de sinalização nas vagas de estacionamento reservadas para pessoas com autismo. A medida visa a facilitar a inclusão das pessoas com espectro autista em serviços públicos. O projeto é de auditoria do deputado Pepa (PP) e aguarda análise e parecer na CAS (Comissão de Assuntos Sociais).

“A implementação de sinalização específica nas vagas de estacionamento é uma medida simples, mas significativa, para promover a inclusão e a dignidade de pessoas com autismo”, disse o parlamentar.

O projeto propõe alterações na Lei 4.568, que obriga o Poder Executivo a garantir tratamento especializado a todos os autistas. O documento sugere que as vagas prioritárias para as pessoas com deficiência física e mental, idosos e gestantes tenham a sinalização do laço estampado com um quebra-cabeça colorido representando pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, a CLDF abriu nesta terça-feira (2) o Espaço Athos Bulcão para exibir uma mostra com obras de pessoas com o TEA. O evento contou com apresentações musicais e exposição de obras de arte e livros.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro