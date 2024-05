‘Recurso do PT não tem cabimento’, diz Moro sobre processo de cassação Mais cedo, PT no Paraná comunicou que não vai recorrer da decisão que manteve o mandato do ex-juiz da Lava Jato no Senado

Senador Sergio Moro (União-PR) no JR Entrevista (JR Entrevista/Reprodução)

Em participação no JR Entrevista nesta quinta-feira (23), o senador Sergio Moro (União-PR) voltou a afirmar que a decisão do Judiciário em manter o mandato dele foi “técnica”. Para o senador, o fato de o PT não recorrer da decisão se deve ao fato de que um recurso “não tem cabimento e nem admissibilidade”. Mais cedo, o PT do Paraná anunciou que não dará continuidade ao processo que pedia a perda do mandato do senador.

“O assunto está completamente encerrado. Não tem cabimento um recurso ao STF, por não ter uma questão constitucional envolvida. Não é nenhum favor [o PT não] recorrer. Não vão recorrer porque não tem cabimento e admissibilidade”, afirmou à jornalista Tainá Farfan.

Moro destacou que os autores das ações, movidas pelo PT e pelo PL, queriam “se aproveitar de uma ideia de revanchismo contra a Operação Lava Jato e contra mim, tentando cassar meu mandato sem motivo legítimo”, afirmou. Ele também alegou que algumas acusações eram “absurdas”, como o uso de seguranças durante a campanha eleitoral.

“Não recebi nenhum favor do TSE. Foi um julgamento justo, ao qual tínhamos direito. No cenário atual de turbulência política, mencionei que sempre tive o apoio e conforto dos meus pares no Senado”, disse.

As ações, analisadas em conjunto pelos magistrados, apontavam abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. Votaram a favor da manutenção do mandato de Moro Floriano Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Gallotti e Alexandre de Moraes , presidente da Corte.

O programa apresentado por Tainá Farfan vai ao ar às 20h na Record News.

