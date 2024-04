Ricardo Nunes e Rodrigo Garcia se reúnem para discutir plano de governo

Alto contraste

Políticos se encontraram para tratar do Plano de Governo (Divulgação/Ricardo Nunes - 29/04/2024)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se encontrou com Rodrigo Garcia (sem partido) nesta segunda-feira (29) para tratar do plano de governo. Neste primeiro encontro de trabalho, Garcia assumiu o papel de coordenador do programa de governo do prefeito para tentar a reeleição, discutindo com Nunes as principais diretrizes e os temas fundamentais que serão abordados no documento.

O convite para Garcia assumir essa função veio do deputado federal Baleia Rossi, presidente da Executiva Nacional do MDB e coordenador-geral da pré-campanha à reeleição do prefeito.

“A atual gestão implementa o programa de governo definido em 2020 junto ao saudoso Bruno Covas (prefeito do PSDB morto em maio de 2021). Nossa missão é seguir executando o maior investimento na área Social que a cidade já viu e sempre avançar para uma São Paulo ainda mais inclusiva, com oportunidades e inovação”, observou Nunes.

Nas próximas semanas, a pré-campanha à reeleição do prefeito de São Paulo anunciará os profissionais e políticos que comporão a equipe liderada por Garcia.