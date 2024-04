Rui Costa alerta sobre 'falsa expectativa' de que Voa Brasil resolverá preço das passagens

Brasília |Do R7 com informações da Agência Estado

Rui Costa falou de expectativas sobre Voa Brasil Rui Costa falou de expectativas sobre Voa Brasil (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil - 21.3.2024)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quinta-feira (21), que não se pode criar a "falsa expectativa" de que o programa Voa Brasil resolverá o problema do custo das passagens aéreas no país. "O programa tem uma finalidade que é estimular o uso para pessoas que nunca usaram aviação ou usam raramente, e de alguma forma para público segmentado, como aposentados. O programa não tem a função de criar a falsa expectativa de que isso é para resolver o problema do custo da passagem no Brasil", disse Rui Costa, durante uma entrevista.

Segundo o ministro, questões como o preço do combustível e processos judiciais estão sendo discutidas com as companhias para então se buscar uma solução para os preços das passagens.

A data de lançamento do Voa Brasil não foi divulgada. O responsável pelo projeto é o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele diz que pretende dar início formal ao projeto "o quanto antes".

Programa Voa Brasil

O programa Voa Brasil tem como objetivos incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo inclusão social. A ideia é tornar as viagens de avião acessíveis a um maior número de brasileiros e impulsionar o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte.

Serão beneficiados 21 milhões de aposentados com renda de até dois salários mínimos e 700 mil alunos do ProUni. O programa é feito em parceria com as companhias aéreas, que disponibilizarão assentos ociosos para esses bilhetes promocionais.