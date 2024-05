Senador apresenta PEC para criar fundo para estados e municípios em desastres ambientais A proposta foi elaborada pelo líder do Republicanos na Casa, Mecias de Jesus (RR), e já conta com o apoio de 28 senadores

Alto contraste

A+

A-

PEC cria Fundo de Emergências Climáticas (Roque de Sá/Agência Senado - Arquivo)

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que visa estabelecer o Fundo Nacional de Emergências Climáticas foi elaborada pelo líder do Republicanos na Casa, Mecias de Jesus (RR), e já conta com o apoio de 28 senadores. O objetivo da PEC é disponibilizar recursos específicos para ajudar imediatamente estados e municípios a lidarem com desastres ambientais, além de contribuir para a prevenção de riscos e ações preventivas.

Durante seu pronunciamento no plenário do Senado Federal nesta terça-feira (7), o senador Mecias de Jesus ressaltou a urgência de medidas de apoio para os estados afetados por desastres naturais, mencionando especificamente a situação crítica no Rio Grande do Sul.

“É necessária uma ação legislativa mais clara e permanente para auxiliar não apenas o Rio Grande do Sul, mas todos os estados que enfrentam emergências similares”, explicou Mecias.

O parlamentar também é autor do Projeto de Lei 397/2024 que propõe a prorrogação de dívidas ou empréstimos para pessoas atingidas por calamidades públicas, como os produtores rurais, por até 48 meses.