Série da RECORD sobre trabalho escravo em carvoarias ganha prêmio do Poder Judiciário A produção acompanhou as operações de resgate de pessoas que trabalham em condições desumanas em Minas Gerais

Após ser resgatado, Ivanilson revela as condições em que viviam no acampamento (Reprodução/Record - Arquivo)

A série da RECORD sobre trabalho escravo em carvoarias conquistou nesta terça-feira (24) o primeiro lugar na categoria vídeo do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário – 35 anos da Constituição Cidadã. Dividida em quatro episódios, a série expõe flagrantes de carvoeiros vivendo em condições desumanas, sem equipamentos de proteção, em moradias precárias, sem receber salário e muitos deles endividados com quem os contratou.

O objetivo da premiação foi reconhecer e valorizar reportagens que evidenciam o papel do Judiciário na promoção da cidadania e na proteção do Estado Democrático de Direito. Foram contempladas quatro categorias: jornalismo escrito (impresso e online), vídeo, áudio e fotojornalismo.

A iniciativa inédita, lançada em conjunto pelo STF (Supremo Tribunal Federal), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), STJ (Superior Tribunal de Justiça), TST (Tribunal Superior do Trabalho) e STM (Superior Tribunal Militar), celebra o aniversário da Constituição Federal e promove uma reflexão sobre os direitos garantidos a partir do marco constitucional de 1988.

‘Escravos do Carvão’ mostra as operações de combate ao trabalho escravo em carvoarias de Minas Gerais, estado que se destacou por resgatar trabalhadores em condições sub-humanas. Entre 2013 e 2022, mais de seis mil pessoas foram encontradas em situação análoga à escravidão na região.

A autoria do projeto foi do jornalista Rodrigo Favero, com a colaboração de Giselle Barbieri, Rogério Guimarães, Leonardo Medeiros, Caio Laronga, Priscilla Grans, Mateus Munin e Gustavo Costa.

Assista aos episódios da série:

Episódio 1

A equipe de reportagem da Record TV flagrou pessoas trabalhando em condições desumanas. Em algumas situações, os carvoeiros passam meses sem receber salário, alojados em moradias precárias, muitas vezes em dívida com quem os contratou. Além desses problemas, ainda existe a falta de equipamentos de proteção, algo que pode afetar gravemente a saúde. Acompanhe!

Episódio 2

Pedro é um trabalhador tomado pelas cinzas. Ele e os outros funcionários não têm banheiro, vivem em acampamentos improvisados e bebem água imprópria para consumo. A equipe do Repórter Record Investigação acompanhou ele sendo resgatado. Veja!

Episódio 3

Mais jovem entre os trabalhadores resgatados, Ivanilson mostra um pouco das condições em que viviam no acampamento. Assista à reportagem!

Episódio 4

Antonio passou 30 anos trabalhando em condições desumanas em carvoarias antes de ser resgatado. Ele revela como era a alimentação precária no local, e diz acreditar que o mesmo caminho será seguido pelas próximas gerações de sua família. Confira!