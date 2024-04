Show do DJ Alok e presença do Lucas Neto, veja programação do aniversário de 64 anos de Brasília Comemoração terá apresentação de artistas locais, reabertura do cine Brasília e atrações em Brazlândia, Planaltina e Santa Maria

DJ Alok fará show gratuito com participação de povos indígenas

O fim de semana do aniversário de Brasília deste ano terá show gratuito do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios e atrações diversas em Brazlândia, Planaltina e Santa Maria. A programação é para comemorar os 64 anos da capital do país, e também vai contar com a presença do youtuber Lucas Neto. As atrações começam no dia 20 de abril, às 10h, com apresentação de artistas locais e ações para crianças e adultos.

Na Esplanda, o show do Alok contará com a pirâmide de cerca de 30 metros de altura, que está sendo montada esta semana. A noite da véspera do aniversário de Brasília vai começar com o show da cantora brasiliense Adriana Samartini, às 18h, no Palco Brasil. Às 20h será a vez do grupo de pagode Di Propósito. Alok começa seu show às 22h do dia 20, até a virada do aniversário de brasília.

Além dos shows, os brasilienses poderão aproveitar atrações diversificadas durante todo o dia 20, com uma programação que irá das 10h às 18h. A programação da Esplanada será dividida em setores, como o Setor de Exposições, que vai ter atividades e apresentações, Setor Circense, Setor Palco Brasília Bsb6.4 e Praça da Criança, Setor Praça da Juventude e Arena Hip Hop.

O dia 21 também será marcado por um intenso cronograma nas arenas espalhadas pela Esplanada, com atividades que vão desde brinquedoteca, oficinas, pistas de skate, exposições, apresentações de grupos, shows de artistas locais, além de um show do Youtuber Lucas Neto, às 16h.

Além disso, às 18h30, haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com clássicos do Rock, do Cinema e do Samba, com a participação especial da cantora Dhi Ribeiro.

Mais acessibilidade

Este ano, as atrações também vão chegar a Brazlândia, Planaltina e Santa Maria, com diversas ações sendo realizadas ao longo do domingo (21). A abertura da programação nas três RAs será a partir das 10h, com programações para o público infantil, aulões de dança, apresentação de DJs e artistas locais.

Além disso, haverá show’s gratuitos. A dupla Roni e Ricardo se apresentará em Brazlândia, a partir das 20h. Em Santa Maria, Pedro Paulo e Matheus fecharão as comemorações do aniversário da capital, e Planaltina receberá o show da dupla Di Paulo e Paulino.

Mérito cultural

Também para comemorar o aniversário de Brasília, será entregue a mais importante honraria cultural do DF para 30 personalidades e instituições engajadas na valorização e difusão da cultura do DF. A cerimônia de entrega da Medalha Mérito Distrital da Cultura do Seu Teodoro será às 15h, no Museu Nacional da República.

Reabertura do Cine Brasília

Na segunda-feira (22) a comemoração do aniversário da capital continua com uma sessão especial de reabertura do Cine Brasília às 11h. O longa-metragem “JK – O Reinventor do Brasil”, será exibido pela primeira vez nas telas de um cinema. O filme é uma produção da TV Cultura, com intenção de resgatar e celebrar a vida e o legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek.

O documentário, narrado no estilo podcast, integra um grande projeto da emissora sobre o ex-presidente, que traz ainda exposições e uma fotobiografia com imagens inéditas de Juscelino, que governou o país entre 1956 e 1961 e foi fundador de Brasília.