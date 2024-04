Aniversário de 64 anos de Brasília terá show gratuito do DJ Alok na Esplanada dos Ministérios Programação foi revelada nesta terça pelo governador Ibaneis; show será gratuito, e Alok não cobrou cachê do governo

DJ Alok conversou com imprensa nesta terça em anúncio (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 19/03/2024)

O governador Ibaneis Rocha anunciou nesta terça-feira (19) que o DJ Alok será uma das atrações na comemoração dos 64 anos de Brasília. A participação do artista no aniversário da cidade foi divulgada no Museu Nacional da República, em evento oficial do governador e com a presença do próprio DJ. O show acontece em 20 de abril, na Esplanada dos Ministérios. Alok ocupa o posto de melhor DJ latino-americano e é considerado pela revista inglesa DJ Mag como um dos melhores do mundo.

Alok também levou seu cão robô aulok para anúncio (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 19/03/2024)

Durante o evento, o artista informou que não cobrará cachê pelo show por ter "coração brasiliense". "Desde muito cedo vim morar aqui e fiz todo meu ensino fundamental e médio em Brasília. O primeiro show da minha vida foi aqui. E grande parte da história foi escrita aqui. Eu já participei do aniversário de Brasília como público e tinha vontade de um dia poder tocar no evento. Quando fui convidado, me senti privilegiado com a oportunidade", disse Alok, que nasceu em Goiânia.

O DJ disse que fazer o show é uma forma de retribuir o carinho dos brasilienses. "E será um grande desafio estar fazendo esse show aqui, a Pirâmide, mas é um desafio que eu gosto. Esse é um show que traz uma tecnologia que nunca foi usada desta forma antes. E para mim vai ser uma honra montar a pirâmide de 30 metros na Esplanada, que é um lugar icônico, que simboliza muita coisa. E o show ser gratuito e democrático também faz diferença, será um divisor de carreira", afirmou.

Ibaneis adiantou que está trabalhando para que a comemoração do aniversário de Brasília não seja restrita ao Plano Piloto. "Devemos ter show com outros artistas em quatro regiões do DF. Será um aniversário muito bonito de Brasília, e com certeza teremos caravanas de pessoas vindo para a nossa comemoração."

Homenagem aos artesãos

O governador participou nesta manhã de eventos em homenagem ao Dia do Artesão, no Eixo Cultural Ibero-Americano. De sexta a domingo (22 a 24), a área externa do Eixo Ibero abrigará uma feira de exposição, com atrações culturais e infantis. A entrada é franca, e os eventos começam às 10h de sexta.

Durante entrega de certificados de honra e troféus aos artesãos, o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, disse que o setor movimenta R$ 2 milhões por ano e representa 15 mil pessoas entre artesãos e manualistas.

"A gente vem procurando trabalhar junto à qualificação desse segmento, para ensinar, apreciar os seus produtos e também levá-los ao consumidor final. Então, para isso a gente ampliou muito a linha de atuação deles. Além deles estarem aqui na Torre de TV, eles estão no shopping, já no Pátio Brasil e no Alameda Shopping, e a ideia é ampliar ainda mais. Já vai para o Conjunto Nacional, para o Shopping Boulevard, para que eles possam vender e de fato terem sua renda."