Superior Tribunal de Justiça inaugura exposições sobre os 35 anos da corte

Superior Tribunal de Justiça inaugura exposições sobre sua história de 35 anos

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) inaugurou nesta quarta-feira (3) duas exposições em celebração ao seu 35º aniversário. O Espaço STJ Memória e a exposição "Do Papel ao Digital: os 35 anos da Corte Cidadã" foram abertos ao público como parte das comemorações.

Localizado no antigo Museu do STJ, o Espaço STJ Memória apresenta exposições permanentes que narram a história do STJ e do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR). Além da renovação do ambiente físico, o acervo foi reorganizado pela Secretaria de Documentação e pela Seção de Museu e Memória Institucional, com atualização dos conteúdos informativos e introdução de recursos tecnológicos, como pontos interativos e vídeos. A acessibilidade também foi priorizada, com a inclusão de audiodescrição dos itens expostos e ampliação dos espaços entre as peças do acervo.

"A inauguração do Espaço STJ Memória representa uma relevante ação do Superior Tribunal de Justiça no fomento à gestão da memória institucional que, igualmente, se harmoniza com uma série de atividades e projetos de natureza socioeducativa constituídos e disciplinados em conformidade com o propósito de promoção da Justiça e de aproximação entre o tribunal da cidadania e a sociedade”, disse a ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente STJ.

Já a exposição "Do Papel ao Digital: os 35 anos da Corte Cidadã" apresenta a evolução do STJ desde os tempos do processo em papel até sua digitalização completa. Dividida em três estações, a mostra destaca os marcos históricos mais relevantes dessa transformação e os protagonistas que contribuíram para esse cenário, culminando no reconhecimento do STJ como o primeiro tribunal totalmente digital do país.

Ambas as exposições estarão abertas ao público durante todo o mês de abril, das 9h às 19h, na área das exposições temporárias próxima ao Espaço Cultural STJ, no segundo andar do Edifício dos Plenários.