Três brasileiros ficam feridos em ataque no Líbano, diz Itamaraty Ataque no sul do Líbano teria partido de Israel após o grupo terrorista Hezbollah derrubar um drone israelense neste sábado (1º)

O Itamaraty informou neste sábado (1º) que três brasileiros ficaram feridos em um ataque na cidade de Saddike, no Sul do Líbano. “A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico’, informou a assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com a imprensa internacional, Israel lançou ataques em retaliação ao grupo terrorista Hezbollah, no sul do Líbano, após a derrubada de um drone israelense. O Hezbollah teria reivindicado a autoria do incidente.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que supostamente um drone israelense modelo Hermes 900 foi derrubado.

Este teria sido o quarto drone israelense abatido pelo Hezbollah desde o início do conflito, em outubro de 2023. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas ou as circunstâncias do ataque que atingiu os brasileiros.

Segundo a agência de notícias estatal do Líbano, também foram registrados ataques israelenses à cidade de Kfar Kila, envolvendo bombardeios de artilharia com metralhadora, além de ataques à cidade de Khiam, que foi atingida por projéteis. Os arredores do Hospital Governamental Mays al-Jabal também foram alvo de bombardeios de artilharia, segundo a imprensa libanesa.

