Tribunal Regional Federal da 3ª Região lança concurso com 269 vagas e salários até R$ 13,9 mil Vagas são para candidatos com nível superior; as de analista são para bacharéis em direito e as de técnico abertas a qualquer área

Concurso do TRF-3 oferta 269 vagas Marcos Santos / USP Imagens 19.1.2024

Foi publicado nesta quinta-feira (18) o edital do concurso com 269 vagas de técnico e analista judiciário para o TRF 3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) . As vagas estão distribuídas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul . Todas as vagas são para candidatos com nível superior, sendo as de analista judiciário voltadas a bacharéis em direito e as de técnico para qualquer área de formação. Os salários são de R$8.529,65 a R$13.994,78.

Os interessados em concorrer têm de 29 de abril a 28 de maio para se inscrever pelo site da FCC (Fundação Carlos Chagas). As taxas de inscrição são de R$ 80 (técnico) e R$130 (analista). Os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea são isentos de pagar a taxa.

As provas (objetivas e discursivas) serão aplicadas em 28 de julho no estado de São Paulo nas cidades de Araçatuba, Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo (capital), e em Campo Grande e Dourados, no Mato Grosso do Sul. Os exames para candidatos ao cargo de técnico judiciário serão aplicados na parte da manhã e os para o cargo de analista farão prova à tarde.

O concurso terá validade de dois anos a contar da data de homologação do resultado, podendo ser prorrogado por mais dois.

