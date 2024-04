Governo lança edital com regras das provas do Concurso Nacional Unificado Certame com 6.640 vagas em 21 órgãos públicos será aplicado em 228 cidades para 2,1 milhões de participantes

Governo divulgou regras do CNU Reprodução / Agência Brasil - 17.4.2024

O ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta quarta-feira (17) o edital com as regras para a aplicação das provas do Concurso Nacional Unificado , que será realizada simultaneamente em 228 cidades do Brasil.

O cartão de confirmação de inscrição, documento obrigatório para fazer a prova, será disponibilizado em 25 de abril.

Os candidatos deverão ter também documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta feita de material transparente. O concurso com às 6.640 vagas ofertadas em 21 órgãos públicos é organizado pela fundação Cesgranrio. Os candidatos terão as digitais coletadas. Aqueles que se recusarem a fazer a coleta da biometria serão desclassificados. A coleta será feita pelos fiscais durante a realização da prova.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em dois turnos: matutino, com duração de 2h30, e vespertino, com duração de 3h30. Pela manhã, os portões dos locais de aplicação serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30. Os candidatos terão das 9h às 11h30 para resolver as provas. À tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados às 14h. Os candidatos terão das 14h30 às 18h para terminar. Durante a aplicação das provas, os participantes não poderão deixar a sala sem autorização e acompanhamento de um fiscal. O edital deixa claro que os horários estabelecidos referem-se sempre ao horário oficial de Brasília.

Pela manhã, serão aplicadas as provas para os candidatos que disputam vagas nos blocos 1 a 7 (nível superior), com 20 questões objetivas de conhecimentos gerais, além de uma questão dissertativa de conhecimentos específicos. Aqueles que concorrem no bloco 8 (nível médio) terão que responder 20 questões de múltipla escolha e escrever uma redação.

Na parte da tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7) resolverão 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Já os inscritos no bloco de nível médio (8), resolverão 40 questões objetivas. Os candidatos não poderão ficar com o caderno de provas, mesmo ao sair do local de aplicação. O ministério alega que a medida é por motivo de segurança.

Serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior a 40% da pontuação nas provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos ou obtiverem nota zero na redação.

Confira as vagas por órgão

• Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480

• Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 620

• Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 520

• Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502

• Advocacia Geral da União (AGU): 400

• Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 310

• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 296

• Ministério da Saúde: 220

• Ministério da Justiça e Segurança Pública: 130

• Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110

• Ministério da Educação (MEC): 70

• Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60

• Ministério da Cultura (Minc): 50

• Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50

• Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40

• Ministério dos Direitos Humanos (MDH): 40

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): 40

• Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30

• Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30