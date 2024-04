Veja o que acontece após a prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco

Alto contraste

A+

A-

Os irmãos Brazão foram presos no Rio e serão transferidos Os irmãos Brazão foram presos no Rio e serão transferidos (Câmara dos Deputados/Divulgação - Arquivo e Flickr/Reprodução - Arquivo)

Os acusados de serem os mandantes da execução da vereadora carioca Marielle Franco, em março de 2018, Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa deverão ser trazidos a Brasília ainda na tarde deste domingo (24). Os três, que foram presos na operação Murder, Inc da Polícia Federal (PF) nesta manhã, passarão por audiência de custódia e por exames no Instituto Médico Legal (IML).

A transferência do Rio de Janeiro para Brasília deve ser realizada no início da tarde. Os três deverão dormir no presídio federal em Brasília e ser encaminhados para as penitenciárias federais em Campo Grande (MS) e em Porto Velho (RO). Ambas são presídios de segurança máxima.

As prisões, contudo, não significam o encerramento das investigações. As autoridades também deverão aprofundar as razões dos acusados terem mandado matar a vereadora. Além dos presos neste domingo, a Polícia Federal poderá marcar novos depoimentos para ouvir outras testemunhas ou possíveis informantes. Novas operações poderão ser deflagradas para a continuidade da investigação.

Para que o processo contra os investigados siga adiante, será necessário que a PF peça o indiciamento dos envolvidos. Esse passo só acontece se os responsáveis pela investigação entenderem que os indícios e as provas colhidas são suficientes para apontar o envolvimento dos suspeitos.

" gallery_id="64beb9ae19d224c0a000065a" url_iframe_gallery="noticias.r7.com/brasilia/veja-o-que-acontece-apos-a-prisao-dos-supostos-mandantes-do-assassinato-de-marielle-franco-24032024"]

Todo o material é encaminhado, neste caso, à Procuradoria-Geral da República (PGR), por envolver pessoas com foro privilegiado. Caberá à PGR avaliar e definir se concorda ou não com o indiciamento. Em caso positivo, uma denúncia é apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso tramita devido ao foro privilegiado dos envolvidos. Se a PGR discordar, o órgão pedirá o arquivamento da investigação. Em ambos os casos, o STF decide se aceita a denúncia ou o arquivamento da investigação.

Só após todos esses trâmites é possível chegar à fase de julgamento. Caso o STF receba a denúncia e conclua que não será necessário novas diligências – ou seja, mais colheita de provas –, os acusados se tornam réus e poderão ser julgados.