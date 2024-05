Cavalo Caramelo se recupera bem, faz fluidoterapia e até já pastou

Alto contraste

Cavalo Caramelo faz tratamento de fluidoterapia (Reprodução/@ulbra)

O cavalo Caramelo , resgatado do telhado de uma casa após quatro dias ilhado em meio às cheias no Rio Grande do Sul, está se recuperando bem, no hospital veterinário da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas (RS).

Com estado de saúde estável, nesta sexta-feira (10), ele está recebendo tratamento de fluidoterapia equina, para a auxiliar na hidratação, segundo a veterinária Mariângela da Costa Allgayer, professora da Ulbra.

“O estado de saúde do Caramelo está bastante estável. Ele já se alimentou, já passeou e também pastou na grama. Hoje, continua na fluidoterapia, porque a gente precisa que ele esteja muito bem hidratado. A princípio, ele está bastante estável, e a evolução é bem favorável”, afirma a veterinária.

Na quinta-feira (9), o animal foi resgatada por homens do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. O animal foi sedado pelos militares e, em seguida, colocado em um bote. A situação do cavalo, que ficou em pé sobre o telhado de uma casa rodeada por água no município de Canoas (RS), gerou comoção nas redes sociais.

Helicópteros de emissoras de TV flagraram o cavalo na quarta-feira, e iniciou-se uma mobilização de autoridades para resgatá-lo. O trabalho envolveu, além dos bombeiros, veterinários da PM paulista.

As equipes chegaram até o animal por volta das 11h e sedaram o cavalo. Em seguida, ele foi colocada em um bote, que navegou pelas ruas inundadas durante cerca de meia hora. No percurso, foi possível observar que ele já estava recebendo uma bolsa de soro.

Os bombeiros chegaram com o animal a um local seco, onde ele foi colocado em um caminhão de cavalaria da Brigada Militar e levado ao hospital veterinário da Ulbra.

