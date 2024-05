Cavalo ‘Caramelo’ resgatado do telhado de casa no RS é, na verdade, uma égua Animal passou quatro dias ilhado no topo de uma residência na cidade de Canoas

Cidades|Do R7 09/05/2024 - 12h41 (Atualizado em 09/05/2024 - 12h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share