Clima extremo: chuvas deixam RS e SC sob alerta de ‘grande perigo’, e calorão ameaça seis estados Termômetros vão passar dos 35°C em cidades do Sudeste e Centro-Oeste do país nos próximos dias, segundo o Inmet

Temporais devem continuar no Sul; Sudeste enfrenta onda de calor (EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 30.04.2024/TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO - 01.05.2024)

Oito estados brasileiros estão sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) devido a condições climáticas extremas previstas para os próximos dias. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o perigo continua a ser o grande volume de chuva. Em outras localidades, uma onda de calor é o que preocupa.

O norte e o noroeste do Rio Grande do Sul, estado afetado por temporais com acumulados significativos de chuva desde segunda-feira (29), estão em “grande perigo”, com previsão de mais de 100 mm de chuva por dia até às 12h de sexta-feira (3), assim como a maior parte de Santa Catarina (a exceção é o norte do estado).

Ao menos 13 pessoas morreram no RS e outras 21 continuavam desaparecidas até a manhã desta quinta-feira (2). Segundo a Defesa Civil, 44,6 mil moradores de 134 municípios foram afetados por inundações e deslizamentos de terra. Mais de 8.000 pessoas estão fora de casa.

O Paraná tem alerta de tempestade até sexta-feira nas regiões sul e leste. No norte paranaense, incluindo a área de Londrina, o que está em vigor é um alerta de “grande perigo” de altas temperaturas. A notificação se estende para toda a faixa oeste de São Paulo (Marília, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, entre outras cidades), parte do Triângulo Mineiro, todo o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul de Mato Grosso.

A onda de calor fez com que o Inmet emitisse alerta de “perigo”, até 5 de maio, para outra grande área do estado de São Paulo, que inclui as regiões metropolitanas da capital e de Campinas, Botucatu e Vale do Paraíba.

A notificação também vale para o sul de Minas Gerais e para todo o estado do Rio de Janeiro.

Há outro alerta de “perigo potencial” para uma área de Minas Gerais que abrange a Grande BH, Governador Valadares e Juiz de Fora. A porção sul do Espírito Santo também está incluída.

Na sexta-feira, os termômetros devem passar dos 30°C em São Paulo e atingir 38°C no Rio de Janeiro. Em Campo Grande e Cuiabá, as temperaturas máximas chegam a 34°C e 37°C, respectivamente.

O fim de semana também será de máximas acima de 30°C, sem previsão de chuva e com possibilidade de baixa umidade relativa do ar em algumas localidades.

