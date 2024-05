Com aeroporto de Porto Alegre fechado, Base Aérea de Canoas receberá voos comerciais Primeiro avião de uma companhia aérea pousará no aeródromo militar ainda nesta quarta-feira levando donativos

Aeroporto Salgado Filho está inundado e fechado desde sexta-feira (3) (MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 08.05.2024)

Com o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, o Salgado Filho, embaixo d’água e sem previsão de reabertura, pelo menos até o fim do mês, a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, será usada para voos comerciais a partir desta quinta-feira (8), informou a FAB (Força Aérea Brasileira).

A operação comercial na base área será feita em três etapas. A primeira delas começa nesta terça-feira, com um voo da Azul levando donativos à população afetada pelas inundações no estado. A aeronave partirá de Campinas, fará uma escala em Guarulhos e tem previsão de chegar a Canoas por volta das 15h.

Na quinta-feira (9), quatro companhias aéreas e a FAB farão cinco voos — 7h, 9h, 11h, 13h e 15h — levando mantimentos à cidade gaúcha.

A terceira fase, cuja data não foi informada, envolverá o transporte de cidadãos gaúchos que não conseguiram retornar ao estado devido ao fechamento do aeroporto e da rodoviária. Será o primeiro voo comercial de passageiros para a região desde 3 de maio.

A utilização da base de Canoas foi organizada em parceria da FAB com o Ministério de Portos e Aeroportos, Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e as companhias aéreas.

