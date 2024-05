Aeroporto de Porto Alegre segue alagado e deve reabrir apenas no final do mês; veja fotos Terminal e pistas estão tomados pelas águas

Boeing fica na pista alagada do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (Reprodução/Twitter/@AeroEntusiasta)

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue alagado. O local foi completamente tomado pelas águas da enchente que atinge o Rio Grande do Sul . A previsão é que a retomada das atividades no aeroporto só deva acontecer no final do mês.

Desde o final do mês passado o Rio Grande do Sul é castigado por fortes chuvas, que já deixaram mais de 80 mortos e milhares de desabrigados. As atividades no Salgado Filho foram suspensas no dia 1º, e a previsão inicial era que o aeroporto ficasse fechado até o dia 10. Agora, o prazo deve ser estendido. As empresas áreas, inclusive, já receberam o aviso que a reabertura acontecerá às 23h30 do dia 30 de maio.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), os aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo ainda estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no estado.

Veja fotos da destruição no Aeroporto Salgado Filho