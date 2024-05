Com primeira onda de frio do ano, temperatura despenca mais de 10°C no Centro-Sul Previsão é de recorde de frio; Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar fenômeno de chuva congelada

Mudança de tempo em São Paulo (ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.05.2024)

A primeira onda de frio de 2024 chega neste fim de semana. Com a passagem de uma frente fria, as temperaturas vão despencar mais de 10ºC no Centro-Sul do país. A Região Sul terá temperaturas abaixo da média, com previsão de geada.

As temperaturas previstas para São Paulo são máxima de 18°C e mínima 14°C, no sábado (25), e 16°C e 13ºC, no domingo (26).

“Vamos ter uma diferença bem boa na temperatura. Hoje a máxima não vai passar dos 27°C. Havia previsão de 31ºC, que foi atualizada, mas nos próximos dias vamos seguir com o cenário de frio. Até com chance para recorde duplo de temperatura no final de semana, quando a mínima e máxima registram as temperaturas mais baixas do ano”, afirma a meteorologista Stefanie Tozzo, da Climatempo.

A massa de ar frio de origem polar é a mais intensa no Brasil neste ano, segundo a Climatempo. A queda da temperatura será acentuada também em São Paulo, Rio De Janeiro, Sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, no oeste e sul de Mato Grosso. A friagem vai chegar até no Acre e em Rondônia.

Os recordes atuais são: 14,2°C em 19 de abril (menor temperatura do ano) e 19,1°C em 23 de março (menor temperatura máxima do ano)

A previsão é que o frio continue na próxima semana e durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

A Climatempo alerta para a possibilidade de chuva congelada entre a noite desta sexta (24), e na madrugada de sábado (25) nas áreas mais elevadas (acima de 1000 m de altitude) da serra gaúcha e catarinense. As regiões mais prováveis de registrarem o fenômeno são São José dos Ausentes (RS), São Joaquim (SC), Urupema (SC), Urubici (SC) e Bom Jardim da Serra (SC).

A chuva congelada ocorre quando um floco de neve que sai da nuvem passa por uma camada de ar com temperatura positiva, mas depois congela novamente ao encontrar o ar gelado abaixo da base da nuvem.

Curitiba pode ter frio abaixo dos 10°C no fim de semana e deve bater recorde. A menor temperatura em 2024 é de 9,3°C em 19 de abril. Deve bater também o recorde de menor temperatura máxima. O atual é de 15,8°C, em 15/5,

Porto Alegre pode bater o recorde de menor máxima no sábado. O recorde atual é de 13,6°C, em 16 de abril. Assim como campo Grande (MS) também poderá registrar duplo recorde de frio no fim de semana.