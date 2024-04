Condenado por estupro coletivo na Itália, Robinho cumpre pena no presídio de Tremembé Ex-jogador foi preso em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta quinta-feira; crime foi praticado em Milão, em 2013

STJ decidiu que Robinho deve ficar preso no Brasil (Reprodução/RECORD)

Preso na noite desta quinta-feira (21) em Santos (SP), o ex-jogador Robinho cumpre a pena por estupro coletivo determinada pela Justiça da Itália no presídio de Tremembé (SP). A prisão ocorreu horas depois de a presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, assinar um comunicado para a Justiça Federal cumprir a prisão de forma imediata e um dia depois de o STJ decidir que Robinho deve ficar preso no Brasil.

Mais cedo, a defesa do ex-jogador apresentou ao Supremo Tribunal Federal um habeas corpus pedindo que a Corte suspenda a ordem de prisão imediata até que não haja mais possibilidade de apresentar recursos. O ministro Luiz Fux, que ficou com a relatoria do caso, rejeitou o pedido.

Nessa quarta (20), o STJ determinou que ele deve cumprir no Brasil a condenação de nove anos em regime fechado por estupro na Itália. Por 9 votos a 2, a Corte homologou a sentença italiana e determinou a prisão imediata.

A defesa vai trabalhar de duas formas: com um embargo de declaração no STJ, que é um tipo de recurso que pede esclarecimentos da decisão dos ministros; e depois com um recurso extraordinário no STF.

O ex-jogador foi condenado pelo crime de estupro coletivo contra uma mulher albanesa em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. Em março do ano passado, o relator do caso, ministro Francisco Falcão, determinou cautelarmente que Robinho entregasse o seu passaporte ao STJ.