Corpos encontrados em barco no Pará eram todos de homens adultos ou adolescentes, diz PF

Das nove vítimas, sete tiveram impressões digitais coletadas pelos investigadores (Divulgação/Polícia Federal - 25.04.2024)

A Polícia Federal divulgou na tarde desta quinta-feira (25) novas informações que podem ajudar a identificar os refugiados africanos encontrados mortos no litoral de Bragança, nordeste do Pará. Os agentes informaram que todas as vítimas seriam homens adultos ou adolescentes, mas ainda não foi possível apontar a idade deles. Além disso, dois documentos importantes também foram encontrados, entre eles uma identidade que apontava para a Mauritânia, no continente africano, e um registro de entrada no Mali, país vizinho.

Além disso, papéis com vários números de celulares da Mauritânia, Mali e da República do Congo foram achados. E também havia uma espécie de boca de fogão dentro da embarcação, que dá a ideia que as vítimas preparavam comida.

Das nove vítimas, sete tiveram impressões digitais coletadas e de todas as nove foram extraídas informações da arcada dentária e o DNA. Além disso, os 27 aparelhos celulares encontrados já foram periciados, mas a Polícia Federal disse que a expectativa de que se consiga algo é bem baixa, devido à oxidação provocada pela água.

A polícia está seguindo protocolos estabelecidos pela Interpol e conta com a ajuda do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para chegar à família das vítimas.

