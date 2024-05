FAB resgata mulher em trabalho de parto, homem gravemente ferido e duas crianças no RS

Alto contraste

Resgate da Força Aérea no Rio Grande do Sul

A Força Aérea Brasileira transportou quatro pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira (8). Entre os resgatados estavam uma mulher em trabalho de parto, um homem com traumatismo craniano e duas crianças.

Segundo a Força Aérea, a gestante iniciou o parto em Faxinal e foi levada para o Hospital Universitário de Santa Maria. Veja o vídeo do momento do resgate:

O homem que sofreu trauma no crânio estava entubado e em estado grave, e foi transportado de Muçum até Lajeado pela aeronave. O acompanhante da vítima relata que o rapaz caiu da caçamba de uma caminhonete enquanto ajudava nas buscas por atingidos pela enchente.

Os militares encontraram as crianças em uma casa inundada em Eldorado. O resgate foi feito com a ajuda de óculos de visão noturna. As duas crianças foram transportadas de avião até a Universidade Luterana do Brasil.

As ações são coordenadas pelo Comando de Operações Aeroespaciais da FAB, que auxilia na Operação Taquari II desde 24 de abril. Comandada pelo Ministério da Defesa, a operação já resgatou mais de 52 mil pessoas.

