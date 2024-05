Chega a 100 o número de mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul Mais de 200 mil pessoas tiveram que deixar as casas nos últimos dias devido às enchentes e deslizamentos no estado

