Inmet alerta para temperaturas 5°C acima da média em cinco estados Segundo o instituto, há 'grande perigo' em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Alto contraste

A+

A-

Inmet alerta para perigo em cinco estados Inmet alerta para perigo em cinco estados (Reprodução Inmet / 15.3.2024)

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de grande perigo decorrente da onda de calor que atinge os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até às 18h de sábado (16).

De acordo com o instituto, na região Sul, o tempo será quente e seco, mas a partir desta sexta-feira (15), a previsão é de pancadas de chuva no extremo sul do Rio Grande do Sul. Nesses estados, 1.066 municípios devem passar por aumento de temperatura. O Inmet afirma que há “risco à saúde”, com temperatura 5ºC acima da média.

Na região Nordeste estão previstas pancadas de chuvas com volumes superiores a 70 milímetros. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão indica pouca chuva em grande parte das regiões, exceto em áreas do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, onde há previsão de pancadas de chuvas.

A condição é considerada atípica pelos meteorologistas porque o Hemisfério Sul se encontra perto do fim do verão (que termina no dia 20, na quarta-feira da próxima semana). Com a chegada do outono e as chuvas características nesta época, as temperaturas deveriam estar mais amenas.

A meteorologista Dayse Moraes, do Inmet, afirma que a alta pressão atmosférica que ocorre atualmente interfere na circulação de ar, na umidade e na temperatura. “Não forma nuvens de chuvas, o céu fica aberto, bem azul mesmo, e com isso a radiação solar é mais incidente, por isso as altas temperaturas.”

De acordo com o instituto, a Defesa Civil deve ser contatada ligando para 199 em caso de problemas causados pela onda de calor.

Sete dicas de saúde durante a onda de calor extremo

1. Hidratação

Manter a hidratação é ainda mais essencial em dias mais quentes. É preciso ingerir água regularmente e estar atento aos sinais de desidratação, como boca seca, dores de cabeça e sonolência.

2. Evitar exposição

Mesmo que a prática de exercícios ou uma simples caminhada ao ar livre sejam benéficas para a saúde, no calor extremo, a melhor escolha é evitar essas práticas nos horários mais quentes do dia — entre 11h e 16h, principalmente 12h.

3. Roupas claras

Uma maneira de tentar driblar as altas temperaturas é escolher roupas mais leves e claras, em vez das pretas. As peças escuras retêm mais calor, o que é ruim para os dias quentes.

4. Ventilação

A pandemia de Covid ensinou uma lição a todos quanto à importância de manter os locais ventilados, e com as altas temperaturas não é diferente. É melhor ficar em ambientes com circulação de ar, para dissipar o calor. Então abra as janelas ou ligue o ventilador ou o ar-condicionado.

5. Protetor solar

É fundamental passar o protetor solar, para evitar complicações na pele. Também é recomendado o uso de boné, chapéu ou guarda-sol para aumentar a proteção.

6. Evite alimentos pesados e gordurosos

A melhor opção para os dias de calor extremo também é a alimentação mais leve. Evite alimentos pesados e gordurosos e opte por verduras, legumes e, principalmente, frutas ricas em água, como melancia e laranja..

7. Atenção

A atenção é fundamental durante todo esse período de alerta. É essencial ficar atento às pessoas que já têm condições como diabetes, às crianças e aos idosos. Esses grupos são mais sensíveis e podem ficar desidratados.

Os idosos, em específico, têm uma absorção de água menos eficaz e podem tomar medicamentos, especialmente diuréticos, que induzem a urina e, consequentemente, maior perda de líquido.