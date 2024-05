Inmet alerta que chuva forte vai voltar a atingir o RS nesta sexta Instituto afirma que condição ocorre devido à instabilidade que retorna com mais força ao Rio Grande do Sul neste fim de semana

Chuvas podem aumentar nesta sexta-feira Diego Vara / Agência Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alertou que o Rio Grande do Sul voltará a ser atingido por chuvas fortes nesta sexta-feira (10). De acordo com o instituto, entre os dias 10, 11 e 12 de maio, a chuva com maior intensidade será entre o centro-norte e o leste gaúcho, incluindo o litoral norte do estado e o sul de Santa Catarina , com volumes que podem passar dos 100 milímetros. Ainda segundo a previsão, os ventos mudarão de direção e soprarão predominantemente do sul.

O instituto afirma que essa condição ocorre devido à instabilidade que retorna com mais força ao estado, nesta sexta. Já no fim de semana, essa frente fria permanece no RS, causando áreas de instabilidade e um gradual ingresso de ar frio.

A partir desta segunda-feira (13), quando o frio ganha força, poderá haver geadas a partir desta terça-feira (14). De acordo com as previsões, as fortes chuvas previstas no estado a partir da madrugada desta sexta devem se estender também para o Paraná e Santa Catarina. Há, ainda, a possibilidade de chuvas isoladas chegarem ao litoral sul de São Paulo.

Outro alerta feito pelo Inmet em conjunto com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) afirma que acumulados de chuva neste período poderão superar os 150 milímetros (mm), o que pode agravar ainda mais a situação do estado.

“Entre a sexta e a segunda-feira (13), as chuvas serão mais intensas no centro-leste e nordeste do estado, incluindo a região metropolitana da capital, Porto Alegre, onde se encontram algumas bacias de captação do Guaíba.

Nível do Guaíba pode subir

O alerta afirma ainda que o nível do Guaíba pode subir, ao longo dos próximos dias, pois a volta da chuva para as regiões metropolitana e norte do Rio Grande do Sul pode aumentar o volume de água que chega o rio.

“Além disso, ao longo dos próximos dias, a posição dos ventos na lagoa dos Patos dificultará o escoamento das águas, aumentando o risco de inundação dos municípios na região de Pelotas, Rio Grande e arredores”, diz o alerta.

Municípios afetados por chuvas no RS sobem para 428

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na tarde dessa quinta-feira (9) que o número de municípios afetados pelas chuvas que atingiram o estado subiu para 428. Leite afirmou também que as autoridades visam a dignidade, a proteção e o cuidado com cada uma das 67.563 mil pessoas que estão vivendo em abrigos.

Além disso, são 165.112 desalojados, um total de 232.675 pessoas fora de suas casas. A longo prazo, a pretensão do governador é definir áreas em segurança para as construções padrão de casas para pessoas vítimas da catástrofe.