Inmet emite alerta de chuvas intensas em quase todo o país

Cidades |Do R7, com informações do Inmet

Inmet alerta para chuvas intensas no país

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta segunda-feira (18) alerta de chuvas intensas, podendo ultrapassar 100 milímetros nesta semana, especialmente no centro-norte do país. O fenômeno pela combinação do calor e alta umidade e também a atuação da zona de convergência intertropical (ZCIT), que segue influenciando instabilidades no norte do Brasil, provocando chuvas intensas.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros. Cada unidade equivale a um litro de água por metro quadrado (l/m²). Segundo o Inmet, uma chuva é considerada forte quando fica entre 20 mm e 50 mm por dia.

Veja a seguir a previsão do tempo para a semana de 18 a 25 de março:

Norte: são previstas pancadas de chuvas, com valores que podem superar os 100 milímetros, principalmente em áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins. Podem haver chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

Nordeste: as chuvas deverão continuar especialmente no norte da região, onde os totais podem ficar em torno de 100 mm. Áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará deverão registrar os maiores acumulados. No leste da região, as chuvas deverão ser menos intensas quando comparadas com a semana passada, com valores em torno de 40 mm.

Centro-Oeste: as chuvas deverão ter um pouco mais de regularidade em parte da região durante a semana. No Mato Grosso e em Goiás os totais podem ficar em torno de 70 mm. Em Mato Grosso do Sul, a chuva deverá ser irregular, com total em torno de 40 mm.

Sudeste: a previsão indica maior total de chuva no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo e no sul e Zona da Mata de Minas Gerais, com valores em torno de 80 mm. Pode ser registrada chuva mais intensa, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas.

Sul: terá temporais isolados especialmente em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O total de chuva pode ficar em torno de 80 mm.