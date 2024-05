Acidente na RSC-453 deixa dois mortos em Farroupilha

Alto contraste

Um grave acidente na RSC-453, próximo à rótula de Caravaggio, em Farroupilha, resultou na morte de duas pessoas e deixou outras três feridas na tarde de domingo, 26 de maio. O acidente envolveu um Hyundai HB20 e uma camionete S10 da Cruz Vermelha. O sinistro ocorreu por volta das 18h10, quando a S10, por razões ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o HB20. As vítimas fatais eram o condutor e o passageiro do HB20, cujas identidades ainda não foram divulgadas. Os três ocupantes da S10 foram levados ao Hospital São Carlos para atendimento médico. A ocorrência contou com a atuação do Corpo de Bombeiros Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, SAMU e resgate do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a perícia estão investigando o caso.