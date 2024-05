Avenida Ipiranga com restrições de tráfego devido a risco de afundamento Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam três faixas da Avenida Ipiranga, próximo do Museu da PUC, no...

Alto contraste

A+

A-

Mobilidade Porto Alegre_https://mobilidadeportoalegre.com.br/risco-afundamento-avenida-ipiranga/

Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) bloquearam três faixas da Avenida Ipiranga, próximo do Museu da PUC, no sentido Bairro, devido ao risco de afundamento de pista. Um buraco entre as faixas da direita surgiu, restringindo o tráfego apenas para as faixas da esquerda. Isso resultou em congestionamento na área, com a EPTC recomendando aos motoristas evitar a região e utilizar a Avenida Bento Gonçalves como alternativa. O sentido oposto da Avenida Ipiranga permanece liberado. O problema é atribuído a um defeito em uma galeria de esgoto, apesar dos problemas recorrentes nos taludes do Arroio Dilúvio na região. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1793976756699078687