Clube giro amplia seu e-commerce de passagens rodoviárias com a chegada da Planalto

O clube giro, programa de fidelidade para quem viaja de ônibus, está ampliando seu e-commerce de passagens rodoviárias e colocando novas empresas parceiras à disposição de seus clientes cadastrados. A Planalto, referência no setor rodoviário de passageiros no Rio Grande do Sul e estados do Centro-Oeste, agora as rotas em que opera às das viações Cometa, Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão, oferecendo ainda mais possibilidades de viagens aos usuários do clube. De acordo com Márcia Martinez, head do clube giro, promover a chegada de novos parceiros só reforça o intuito pelo qual o programa foi criado: beneficiar os clientes que utilizam o setor rodoviário como um todo. "A fidelização é uma ferramenta fundamental para fortalecer não apenas marcas individualmente, mas segmentos como um todo. Trazer novas empresas de renome, como é o caso da Planalto, e oferecer novas opções de destinos em uma malha ampliada, reforça nossa promessa de valor aos clientes. Ao concentrarem as compras de suas viagens em nossos canais, acumulam pontos de forma mais rápida e conquistam prêmios cada vez melhores", pontua. Sempre que um cliente comprar sua passagem dentro do e-commerce do clube giro e viajar, já garante os 20 pontos oferecidos pelo acelerador "Compre e Viaje". E quando somados aos demais que podem ser acumulados dentro das demais dinâmicas disponíveis apenas no aplicativo (iOS e Android) do programa, possibilita o resgate de diversos prêmios. A era da fidelização e o setor rodoviário A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf) trouxe em sua recente pesquisa um panorama da utilização de programas de fidelidade no Brasil. De todos os entrevistados, apenas 20% revelaram não ter cadastro em nenhum clube de descontos ou iniciativas semelhantes. Do outro lado, é grande a parcela de quem coleciona cadastros neles. É que 53% dos usuários ouvidos disseram que usam com frequência ao menos três programas de fidelidade diferentes. Antes da criação do clube giro, o setor rodoviário carecia de um programa que trouxesse não apenas benefícios para quem já viaja de ônibus, mas também para quem ainda não tinha afinidade com o modal. Unindo escopo lúdico e experiência gamificada, o programa é como se fosse um jogo, com desafios a serem cumpridos para acumular pontos que são tão atrelados às viagens realizadas quanto com interações simples dentro do aplicativo. Ou seja, sendo passageiro assíduo ou não é possível obter vantagens de forma compatível com a utilização do programa. "Quando criamos o clube giro, o intuito foi de unir clientes que já viajavam de ônibus com frequência e dar a eles ainda mais benefícios, além de conquistar novos públicos para o setor rodoviário, passando por aqueles que não tinham o hábito de usá-lo e estão migrando, principalmente, pela alta dos preços nas passagens aéreas. Chegando até os jovens, que não costumam ter tantos recursos financeiros, mas nutrem o desejo de fazer uma viagem e acabam chegando ao programa muito focados em realizar as tarefas, irem acumulando os pontos, subindo os níveis para resgatarem os descontos disponíveis, tornando a viagem ainda mais acessível", conta Martínez. Conheça o clube giro O clube giro é um programa de fidelidade pioneiro do setor de transporte rodoviário de passageiros na utilização do conceito de gamificação e tem como parceiras algumas das principais empresas do setor como a Viação Cometa, Auto Viação 1001, Auto Viação Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão. Funciona como se fosse um jogo, em que os pontos não estão atrelados apenas com a frequência de viagens dos participantes, como também com toda a interação realizada dentro do aplicativo, facilitando a conquista de prêmios e o resgate das recompensas. O escopo lúdico agrada os clientes, tanto que o clube segue crescendo a sua base mensalmente. Além de comercializar bilhetes de grandes empresas do segmento rodoviário, o clube possui mais de 50 parceiros dos mais diferentes setores oferecendo benefícios exclusivos para os seus participantes. São empresas nos segmentos de viagens, alimentos, bebidas, eletrônicos, roupas, acessórios, entre outros.