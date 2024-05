Colisão entre carro e moto na Avenida Assis Brasil

Alto contraste

Uma colisão entre um carro e uma moto ocorreu na Avenida Assis Brasil, no sentido Bairro, próximo ao Bourbon Wallig. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foi acionada e as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento. https://twitter.com/EPTC_POA/status/1794443902386135230