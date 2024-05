Desvio de tráfego: obras do Dmae alteram fluxo na Avenida Coronel Marcos

Alto contraste

Em função de obras realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Avenida Coronel Marcos, na Zona Sul de Porto Alegre, o tráfego de veículos no sentido Centro será desviado das 9h às 18h, aproximadamente por 20 dias, a partir desta quarta-feira, 22 de maio. Os motoristas devem seguir um desvio pela Avenida Tramandaí, Rua Déa Coufal, Rua Conselheiro Xavier da Costa e Avenida Arlindo Pasqualini para retornar à Avenida Coronel Marcos. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estará monitorando o trânsito na região para garantir a segurança viária, com atualizações sendo postadas no perfil do Twitter @EPTC_POA.